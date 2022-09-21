محافظة القليوبية تنظم ندوة "من حقك تنظمى" لتنظيم الأسرة ببنها.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد مجلس مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انعقاد مؤتمر كبير للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال المبادرة الرئاسية "من حقك تنظمي"، بحضور الدكتورة نرمين عدلى وكيل كلية الطب جامعة بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنظم اجتماع لجنة المشاركة المجتمعية، ورضا عبد الرحيم مدير وحدة السكان وإدارة الإحصاءات المركزية بالمحافظة، والدكتور سعيد نجيب المنسق الإعلامى لمجلس الصحة والسكان بوزارة الصحة، ونجلاء الفرماوى مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بالمحافظة، وعدد كبير من أطباء قطاع خدمة المجتمع بطب بنها.

وأوضحت محافظة القليوبية، فى بيان لها، أنه جاء ذلك انطلاقا من رؤية القيادة السياسية فى مصر بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية القضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، والتى تقوم على تنفيذها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمشاركة والتنسيق مع المبادرات الرئاسية والمحلية، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وإشراف الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية لوحدة السكان بوزارة التنمية المحلية، ورضا عبد الرحيم مدير وحدة سكان القليوبية.

وتابعت المحافظة، أن ذلك فى إطار التكامل والتعاون المستمر بين المحافظة ومجلس مدينة بنها وجامعة بنها فى مجال التنمية المحلية للمجتمع والبيئة، حيث تناول المؤتمر رفع الوعى بمفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال المبادرة الرئاسية "من حقك تنظمي"، حيث دار الحديث عن أهمية تنظيم الأسرة وأهمية الفحص الطبى قبل الزواج للتأكد من سلامة وصحة الزوجين المقبلين على الزواج، كما تم استعراض وسائل تنظيم الأسرة وأنواعها وكيفية استخدامها.

كما تناولت الندوة الحق الإنسانى فى أن يكون الشخص منتميا لأسرة سليمة صحيا ومتمتعة بكل حقوقها الإنسانية من خلال تنظيم الأسرة، وتجدر الإشارة إلى أن تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية والمضى قدما فى خطوات تنظيم الأسرة فى مصر بات ضرورة ملحة لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة طبقا لرؤية مصر 2030، وليشعر كل مواطن على أرض هذا الوطن بثمار التنمية حيث تلتهم الزيادة السكانية سنويا كل الجهود التنموية وعوائد الإنجازات العظيمة التى تتم على أرض مصر الحبيبة.



المشاركين بالندوة



تفعيل المبادرة بمركز بنها



خلال المبادرة