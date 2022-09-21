محافظة الجيزة: إزالة 3 حالات بناء مخالف بالوراق

شنت محافظة الجيزة ، عدد من الحملات لرفع الإشغالات بقطاعات حي الوراق؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد المخالفات ومتابعة الأعمال بالشارع وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وضبط المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد، عبارة عن مبان بالطوب الأحمر والأسمنت بالخلايفة، وغرفة بالطوب الأبيض والأسمنت بطناش، وسور بجزيرة محمد، حيث تم إزالة المخالفات فى المهد وتحرير محاضر المخالفة لأصحابها.

كما شنت المحافظة، عددا من حملات الإشغالات لإزالة تعديات المحال والباعة ورفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتى شملت شوارع (كورنيش النيل، التل، النقطة القديمة)، حيث تم مصادرة مجموعة متنوعة من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى وتحرير المحاضر للمخالفين؛ تسهيل حركة المرور ومنع المعوقات بالطرق.

وبقطاع الخدمات، تم تطهير شبكات الصرف الصحى بشوارع (كمال عبده، العروبة)، إلى جانب تكثيف أعمال الكنس والتجريد بمنطقة الخلايفة ورفع المخلفات لتحسين حالة النظافة.