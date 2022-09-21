اليوم السابع
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محافظة الجيزة: إزالة 3 حالات بناء مخالف بالوراق

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:17 ص
محافظة الجيزة: إزالة 3 حالات بناء مخالف بالوراق إزالة حالات البناء المخالف بالوراق
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة، عدد من الحملات لرفع الإشغالات بقطاعات حي الوراق؛ تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد المخالفات ومتابعة الأعمال بالشارع وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات وضبط المخالفين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
 
أسفرت الحملة عن إزالة 3 حالات تعد، عبارة عن مبان بالطوب الأحمر والأسمنت بالخلايفة، وغرفة بالطوب الأبيض والأسمنت بطناش، وسور بجزيرة محمد، حيث تم إزالة المخالفات فى المهد وتحرير محاضر المخالفة لأصحابها.
 
كما شنت المحافظة، عددا من حملات الإشغالات لإزالة تعديات المحال والباعة ورفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية والتى شملت شوارع (كورنيش النيل، التل، النقطة القديمة)، حيث تم مصادرة مجموعة متنوعة من الإشغالات وإيداعها بمخازن الحى وتحرير المحاضر للمخالفين؛ تسهيل حركة المرور ومنع المعوقات بالطرق. 
 
وبقطاع الخدمات، تم تطهير شبكات الصرف الصحى بشوارع (كمال عبده، العروبة)، إلى جانب تكثيف أعمال الكنس والتجريد بمنطقة الخلايفة ورفع المخلفات لتحسين حالة النظافة.
 
حملة لإزالة التعديات بالجيزة
حملة لإزالة التعديات بالجيزة

 

إزالة حالات البناء المخالف
إزالة حالات البناء المخالف

 

أزالة حالات البناء المخالف بالوراق
أزالة حالات البناء المخالف بالوراق

 


إشغالات

حملة لرفع الاشغالات

الوراق

الجيزة



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