مبادرة "أنت الحياة" تعالج 2486 مواطنا بقرية شهداء بحر البقر 2 بالشرقية

لليوم الرابع على التوالى واصلت مؤسسة حياة كريمة جهودها لتنفيذ مبادرة "أنت الحياة" بقرية شهداء بحر البقر 2 بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة بالمجلس القومى للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية، وبمشاركه كل الفئات من أبناء القرية من الأطفال والشباب وكبار السن والمرأة الريفية.

وصرح المهندس سامى معجل، رئيس مجلس مدينة الحسينية، أن قرية شهداء بحر البقر 2 هى إحدى قرى مركز الحسينية ويبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة، وتضم 37 تابعا، وجارى تطويرها فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى ورفع المعاناة عن المواطنين به، حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمعات خدمية وزراعية وبيطرية والمركز التكنولوجى، وإنشاء 5 محطات رفع وطرد وشبكة انحدار للصرف الصحى، ومد شبكات مياه جديدة بطول 8 كيلو و700 متر، والانتهاء من بناء رافع مياه شرب، ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب ومدرسة بحر البقر الثانوية وبناء مدرسة بحر البقر الابتدائية، والانتهاء من إنشاء 3 كبارى، ووحدة إطفاء ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالقرية.

ويقول كامل عبد الجليل مكاوى، رئيس الوحدة المحلية لقرى شهداء بحر البقر، إنه تم خلال اليوم الرابع لمبادرة أنت الحياة التى يشرف عليها سعيد عباس، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة، تنظيم قوافل طبية وثقافية وفنية وورش عمل لإكساب أبناء القرية المهارات المختلفة وعروض ترفيهية للاطفال فى الحرف اليدوية، كما تتضمن ندوات توعوية بمخاطر الإدمان والتدخين والزواج المبكر والحمل المتكرر، وأشار إلى أن المبادرة تتضمن ملتقى توظيفى، تشارك فيه 9 شركات، لتوفير500 فرصة عمل للحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة.

وصرح الدكتور خالد فوزي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم الكشف على 2486 مواطنًا من أبناء القرية وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، كما تم تطعيم 168 مواطن بلقاح كورونا وعقد جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بأعراض الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها وأهمية التطعيم بلقاح كورونا والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية وغيرها.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن القوافل الطبية مستمرة فى تقديم الخدمات الصحية لأبناء القرية حتى يوم 22 سبتمبر الحالى وتضم القوافل الطبية العديد من التخصصات كالباطنة والنساء والتوليد والأطفال والجلدية والعظام والرمد.

كما نظم المجلس القومى للمرأة 6 جلسات توعية عن الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بمشاركة 140 سيدة بالإضافة إلى تنفيذ 5 ورش عمل لتعليم الرسم علي الخشب والقماش والزجاج وصناعة منتجات الموزيك وصناعة الصابون وخرز النول بحضور 105 سيدة، مشيراً إلى قيام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بتنظيم محاضرة توعوية استهدفت 150 طفلا و70 شابا عن التغيرات النفسية والسلوكية للأبناء والتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، كما قام صيادلة الإكلينيكية بالجامعة البريطانية بعمل جلسات توعية لعدد 100 طفل وإجراء قياس السكر والضغط لعدد 100 رجل وسيدة من أبناء القرية.

كما قامت وزارة الشباب والرياضة بتنظيم ملتقي توظيفي لخدمة 500 مواطن من أبناء القرية بجانب تفعيل برنامج Step for better life لتدريب وتوعية 150 طفل من أطفال القرية، كما شاركت وزارة الثقافة بتنظيم 4 ورش حرفية لعدد 80 سيدة , وإقامة عروض مسرحية ومكتبة تقدم الكتب بأسعار رمزية لمحب القراءة بالإضافة الي تنظيم فعاليات توعوية للكبار وملتقي توظيفي وورش حكي للأطفال ومعرض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بجانب تنظيم ورش توعية دينية وتنمية بشرية.