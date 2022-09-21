وخلال اللقاء أثنى ميقاتي على الكلمة التى ألقاها الرئيس ماكرون فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أكد فيها ضرورة العمل لتوفير الاستقرار في لبنان.

كما التقى ميقاتي بعدد من المسئولين الدوليين أمس من بينهم مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا والوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية أموس هوكشتين.