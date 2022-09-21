مؤتمر العمل العربى: مصر ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية

كتبت آية دعبس

بعث مؤتمر العمل العربي الذي انتهت فعالياته اليوم الأربعاء بالقاهرة بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب اعمال وعمال "من 21 دولة عربية، ببرقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الكريمة للدورة 48 لمؤتمر العمل العربية الذي بدأت فعالياته يوم الأحد الماضى وانتهت اليوم بجلسة ختامية وتوصيات ،بمشاركة وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، الذي القى كلمة الرئيس في الجلسة الافتتاحية.

جاء في البرقية :" الرئيس، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة اختتام اعمال الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى ، التى عقدت على ارض الكنانة – مصر العروبة ، خلال الفترة من 18 – 25 سبتمبر، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الاعمال ، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية ، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية ، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يشرفنا أن نرفع لكم، باسم الوفود المشاركة، أسمى آيات الإعتزاز والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا ، وتكليفكم حسن شحاتة وزير القوى العاملة بافتتاح أعمالها ، ونثمن عالياً كلمتكم التى اعربتم خلالها على ان مصر ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الامة العربية ، وانكم حريصون على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة ، نشكركم على مشاعركم النبيلة التى استشعرناها من رسالتكم القيمة إلى المشاركين لدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك ...ونسأل الله العلى القدير ان يحفظ مصر ، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والإستقرار ، وان يسدد الله خطاكم في كل ما يحقق للشعب المصرى التقدم والإزدهار والرخاء ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".