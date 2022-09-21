للمرة الأولى.. البيت الأبيض يستضيف احتفالا بمناسبة رأس السنة اليهودية

وكالات

يستضيف البيت الأبيض، وللمرة الأولى، احتفالا بمناسبة رأس السنة اليهودية.

وحسب موقع روسيا اليوم، سيستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحفل الذى سيقام يوم 30 سبتمبر، مبينة أن الاحتفالات برأس السنة اليهودية ستجري هذا العام بدءا من 25 سبتمبر ولغاية 27 منه.

وكان بايدن استضاف هذه الاحتفالات عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بين أعوام 2009 و2017، في مقر نائب الرئيس. وكان يومها أول نائب رئيس يقوم بذلك.

وكان الرئيس الأسبق بيل كلينتون أول رئيس أمريكي يستضيف احتفالا بعيد "هانوكا" مخصصا للموظفين، وقد جعل جورج بوش الابن هذا العيد حدثا عاما لقادة الجالية اليهودية، وهي ممارسة واصلها باراك أوباما ودونالد ترامب.

واستضاف البيت الأبيض العام الماضي حفلا لإضاءة شمعدان هانوكا في اللحظة الأخيرة، إلا أن العروض بقيت افتراضية بسبب جائحة فيروس كورونا.