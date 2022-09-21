لجنة المرأة بمؤتمر العمل العربى تقر خطة تنمية التحول الرقمى وتشيد بالتجربة المصرية

كتبت آية دعبس

عقدت لجنة عمل المرأة العربية اجتماعا على هامش الدورة الثامنة والأربعون لمؤتمر العمل العربي، تم فيه مناقشة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر والتفاعل معها من خلال تمثيل المرأة في أنشطة منظمة العمل العربية واستعراض ملامح خطة نشاط اللجنة في الأربع سنوات القادمة.

تم في الاجتماع استعراض التقرير المقدم من النائبة سولاف درويش مقرر اللجنة ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري بشأن نتائج أعمال المنتدب العربي لعمل المرأة الذى عقد نهاية أغسطس الماضي بسلطنة عمان انطلاقا لتنفيذ الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية العربية الشاملة وتضمن التقرير العديد من الأنشطة التى عقدت في الأعوام الثلاث السابقة.

استعرض الاجتماع الذى حضرته الدكتورة رانيا فاروق ممثلة المدير العام لمنظمة العمل العربية رؤية عضوات اللجنة في مشروع الخطة المستقبلية التى تؤكد على تنمية مهارات المرأة العاملة في كافة الأنشطة في إطار استخدامات التحول الرقمي لجميع الدول العربية.

أشارت النائبة سولاف درويش إلى اهتمام القيادة السياسية بقضايا المرأة المصرية التى أصبحت تتمتع بالحقوق والواجبات المشروعة وحصولها على شغل المناصب القيادية والتنفيذية وارتفاع تمثيلها في المجالس النيابية المنتخبة وشددت على دعوة عضوات لجنة المرأة لعقد مؤتمر بمصر للتعرف على جوانب التجربة المصرية لرعاية المرأة يتم فيه لقاء مع المجلس القومي للمرأة مطالبة عضوات اللجنة بالمشاركة في معرض المنتجات والحرف اليدوية من جميع الدول العربي والمقام على هامش المؤتمر المزمع عقده.

ومن جانبها، ذكرت مارييت خوري ممثلة الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا الى البرامج التأهيلية التى يقيمها الاتحاد السوري للمرأة للتدريب المجاني على 50 مهنة يتم تسويق المنتجات لصالح هذه الأسر التى تعمل في المنازل بالإضافة إلى صرف مرتبات لأسر الشهداء.

وأشارت سوزان تيسير من فلسطين إلى المعارض الفلسطينية التى تقام خارج الوطن في دول كثيرة والتى تؤكد على وحدة وصلابة الشعب الفلسطيني القادر على الصمود والتحدي.

شارك في الاجتماع عايدة محي الدين وشيماء بهاء الدين من مصر ومها بنت سلطان العلوية من سلطنة عمان والدكتورة سناء العصفور من الكويت وحياة بنت اسماعيل من تونس ووهبية يحي ممثلة الجزائر ونرجس لوباريس من المغرب والسيدة سونيا محمد جناحي ممثلة مملكة البحرين.

وقرر المشاركات في ختام اجتماع لجنة عمل المرأة العربية إنشاء موقع للتواصل الاجتماعي لخدمة جميع رائدات الأعمال والعاملات من أطراف العمل الثلاث فى البلدان العربية.