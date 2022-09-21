لافروف يجتمع مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية في نيويورك

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عقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء اجتماعا مع المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافايل جروسي، خلال الزيارة التي يجريها الأول في نيويورك؛ للمشاركة في الدورة الـ77 الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية بأن هذه هو الاجتماع الأول الذي يعقده لافروف على هامش الدورة الـ77 الجمعية العامة للأمم المتحدة، مُشيرة إلى أنه طُلب من الصحفيين المغادرة عقب تبادل التحية بين الجانبين، حيث استمر الاجتماع في شكل مغلق.



وشارك لافروف، في وقت سابق من اليوم، في اجتماع لكبار دبلوماسيي منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والذي عُقد على شكل إفطار عمل برئاسة أرمينيا، بحسب (تاس).



يُشار إلى أن أرمينيا طلبت رسميًا المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقب اشتباك حدودي مع جارتها أذربيجان، وعقدت المنظمة اجتماعا طارئًا لمجلس الأمن الجماعي وقررت إرسال بعثة مراقبة بقيادة العقيد أناتولي سيدوروف، رئيس الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، ووفد برئاسة الأمين العام ستانيسلاف زاس.