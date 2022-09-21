لافروف: أهداف العملية العسكرية فى أوكرانيا ستتحقق بغض النظر عن المدة

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا ستتحقق بغض النظر عن المدة التي ستستغرقها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف سيرجى لافروف، أن الغرب يسعى بقيادة الولايات المتحدة للتغلب على روسيا في أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أن الغرب يسعى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتغلب على روسيا في ميدان المعركة بأوكرانيا.

وتابع سيرجى لافروف: تستخدم أسلحة الناتو لقتل المواطنين الروس في الأراضي المتاخمة لأوكرانيا، موضحا أنه يحق لدونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون تقرير مصيرها وسنحترم قرارها.