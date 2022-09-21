قرغيزستان وأوزبكستان تبحثان الوضع على الحدود وسبل تعزيز العلاقات

بيشكيك (أ ش أ)

ناقش الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف اليوم الأربعاء، الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما.

وذكرت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية أن الرئيس جاباروف أبلغ الرئيس ميرضيائيف عن عدد القتلى والجرحى من بلاده، وحجم التدمير الذي لحق بأهداف البنية التحتية الاجتماعية والمدنية في القرى الحدودية في باتكين ريجون، ومن جانبه قدم رئيس أوزبكستان خالص تعازيه للأسر الذين لقوا حتفهم خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في جنوب قيرغيزستان.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنظيم الوضع بين قيرغيزستان وطاجيكستان بشكل استثنائي بالوسائل الدبلوماسية السلمية، كما تم تبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والتنفيذ العملي للمشاريع المشتركة ، بما في ذلك تطوير خط السكة الحديد بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان.

وكان جاباروف قد التقى يوم الجمعة الماضي نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في قمة بأوزبكستان حيث أمر الاثنان ،قواتهما بالانسحاب بعد التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

يذكر أن اشتباكات قد اندلعت على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان منتصف الشهر الجاري، وقال الجانب القرغيزي إن حرس الحدود الطاجيكيين تسللوا إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية".. وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل إطلاق النار .