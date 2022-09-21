اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

قرغيزستان وأوزبكستان تبحثان الوضع على الحدود وسبل تعزيز العلاقات

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 02:19 م
قرغيزستان وأوزبكستان تبحثان الوضع على الحدود وسبل تعزيز العلاقات الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف
بيشكيك (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش الرئيس القيرغيزى صدير جاباروف اليوم الأربعاء، الوضع على الحدود القيرغيزية الطاجيكية مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وذلك خلال محادثة هاتفية بينهما.

وذكرت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية أن الرئيس جاباروف أبلغ الرئيس ميرضيائيف عن عدد القتلى والجرحى من بلاده، وحجم التدمير الذي لحق بأهداف البنية التحتية الاجتماعية والمدنية في القرى الحدودية في باتكين ريجون، ومن جانبه قدم رئيس أوزبكستان خالص تعازيه للأسر الذين لقوا حتفهم خلال الأحداث المأساوية التي وقعت في جنوب قيرغيزستان.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنظيم الوضع بين قيرغيزستان وطاجيكستان بشكل استثنائي بالوسائل الدبلوماسية السلمية، كما تم تبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والتنفيذ العملي للمشاريع المشتركة ، بما في ذلك تطوير خط السكة الحديد بين الصين وقرغيزستان وأوزبكستان.

وكان جاباروف قد التقى يوم الجمعة الماضي نظيره الطاجيكي إمام علي رحمن في قمة بأوزبكستان حيث أمر الاثنان ،قواتهما بالانسحاب بعد التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

يذكر أن اشتباكات قد اندلعت على الحدود بين قرغيزستان وطاجيكستان منتصف الشهر الجاري، وقال الجانب القرغيزي إن حرس الحدود الطاجيكيين تسللوا إلى منطقة حدودية بالقرب من منطقة باتكين بقرغيزستان و"اتخذوا مواقع قتالية".. وعندما تم الطلب منهم مغادرة المنطقة، فتح حرس الحدود الطاجيك النيران مما أدى إلى تبادل إطلاق النار .

 


قرغيزستان

أوزبكستان

العلاقات القيرغيزيه الاوزبكستانيه

طاجيكستان



الموضوعات المتعلقة

قرغيزستان: ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات مع طاجيكستان إلى 36 قتيلا و129 مصابا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 05:15 م

قرغيزستان تعلن 19 سبتمبر حدادًا وطنيًا على ضحايا المواجهات مع طاجيكستان

الأحد، 18 سبتمبر 2022 04:40 م

قرغيزستان: نفذنا ضربات استهدفت موقعين لحرس الحدود الطاجيكى

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 02:55 م

قتلى وجرحى من الحرس الطاجيكى فى تبادل لإطلاق النار على الحدود مع قرغيزستان

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:04 م

قرغيزستان: تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 11:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة