قافلة طبية مجانية بقرية منشأة مسجد الخضر فى المنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، اليوم الأربعاء، قافلة طبية متخصصة لأهالى قرية "منشأة مسجد الخضر" مركز الباجور محافظة المنوفية.

تأتى القافلة تحت رعاية الدكتور خالد جعفر القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور المرقص بولا كمال، وتم الكشف وصرف العلاج بكنيسة مار مرقس.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور خالد جعفر، إن تنظيم القوافل الطبية المتخصصة يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالى المحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف "جعفر" أن القافلة الطبية تقوم على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين فى مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

ومن جانبه، أكد المهندس حمدى الشامى مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة تمت بالتعاون بين الإدارة الطبية بالجامعة ومعهد الهندسة الوراثية ، لخدمة القرى الأكثر احتياجا، ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وأن القافلة لاقت إقبالاً كبيرًا من أهالي القرية متمنيين مزيداً من تلك القوافل ، وبلغت إجمالى الحالات المستفيدة 247 حالة ، منها أطفال 41حالة ، وعظام 50 حالة ، وجلدية 50 حالة ، وتحاليل 56حالة ، وباطنة 50 حالة.