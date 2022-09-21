قافلة طبية بقرية الحلفاية بحرى التابعة لإدارة نجع حمادى

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية الحلفاية بحرى التابعة لإدارة نجع حمادى الصحية، ضمن مبادرة حياة كريمة بقنا.

وأوضح مدير عام مديرية الصحة بقنا أن القافلة تقام على مدار يومى الأربعاء والخميس 21 و22 سبتمبر الجارى.

وأشار الدكتور راجى إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.