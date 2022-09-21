قافلة دعوية للأزهر بكفر الشيخ لترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين فى الأذهان

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من المديريات بمدينة كفر الشيخ، والإدارات الحكومية بمدينتى بلطيم وبرج البرلس، قافلة مجمع البحوث الإسلامية الدعوية التوعوية، سعيًا فى بذل الجهود الدعوية والتوعوية، من أجل ترسيخ المفاهيم الصحيحة فى الأذهان، والتحذير من الأفكار الهدامة والمتطرفة.

وانتشرت القافلة فور وصولها للمحافظة بلقاءات متنوعة بالهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، منها مديرية الثقافة مديرية الشباب والرياضة ومديرية الجمعية الزراعية والأوقاف، وذلك حتى تصل الدعوة لكل فئات وأطياف الشعب المصري.

وعقد الوعاظ والواعظات أعضاء القافلة عدة لقاءات بمدينتي بلطيم وبرج البرلس شملت هذه اللقاءات المراكز الطبية، ومراكز الشباب والرياضة ببلطيم والبرج والقرى المجاورة وقصور الثقافة وأقسام الشرطة ومجالس الوحدات المحلية ومدارس النشاطات الصيفية.

وتستمر القافلة في عملها الدعوي والتوعوي من تحقيق أهدافها من نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة ونشر سماحة الإسلام وبيان وسطيته، وكذلك مناقشة بعض القضايا الهامة، مثل خطر الشائعات على الفرد والمجتمع ومخاطر الاعتداء على حقوق الغير في المواريث، بالإضافة إلى القضايا المثارة في الآونة الأخيرة التي تخص المرأة والأسرة المصرية.