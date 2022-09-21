قاتل عامل بمدينة 6 أكتوبر: رفض يرجع لى الفلوس ومقصدتش أموته

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مالك مخزن متهم بقتل عامل في مدينة 6 أكتوبر، عقب القبض عليه أنه احتجز المجنى عليه ووثقه بحبل، وبدأ فى الاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه في محاولة لإجباره على الإدلاء عن مكان إخفاء مبلغ 15 ألف جنيه استولى عليه من إيراد المخزن، إلا أن الضحية رفض الاستجابة له، فواصل الاعتداء عليه حتى فوجىء بوفاته.

أضاف المتهم أنه لم يقصد قتل المجني عليه، بل رغب في إجباره على إعادة المبلغ له، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وقررت النيابة المختصة تشريح الجثة والتصريح بدفنها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى جثة ووجود إصابات متفرقة بجسده، في مدينة 6 أكتوبر.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فوجه رجال المباحث بتكثيف التحريات، وكشف هوية مرتكب الجريمة، وتبين من خلال جمع المعلومات، أن مالك مخزن يعمل بصحبته المجني عليه هو الجاني.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، الذي كشف عن قتله المجني عليه بتعذيبه والاعتداء عليه بالضرب حتى لقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، لاعتقاده سرقته15 ألف جنيه من إيراد البيع بالمخزن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.