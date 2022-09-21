فعاليات متنوعة بـ"ثقافة شمال سيناء".. وأنشطة صيفية بالمساجد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت فى مقرات الثقافة بشمال سيناء الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، حيث قال محمد نبيل، رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى، إنه أقيمت بقصر ثقافة العريش محاضرة بعنوان "مواجهة التطرف والإرهاب" حاضرتها بسمة شريف، وتحدثت فيها عن معنى التطرف والإرهاب وجهود مؤسسات الدولة فى مواجهة هذا الفكر المتطرف إشراف الفنانة إيناس سمير.

كما أقيمت بمكتبة الكرامة ورشة فنية فى الرسم استخدم فيها ألوان الخشب والفلوماستر، وفى جانب آخر نظم بيت ثقافة 30 يونيه بقرية رابعة مسابقة فنية متنوعة فى الرسم عبارة عن رسومات تدل على البيئة السيناوية، كما عقدت مكتبة الشهداء محاضرة دينية بعنوان " الدين المعاملة " حاضرها الشيخ فرج سلوكه بمقر الوحدة المحلية، تحدث عن سماحة الدين الإسلامى فى المعاملات بين الأهل والجيران والأصدقاء وأصحاب الديانات الأخرى .

كما نفذت ببيت ثقافة المساعيد مسابقة فنية فى الرسم استخدم فيها الرواد ألوان الخشب والفلوماستر فى الرسومات المتنوعة تحت إشراف أحمد صابر مدير البيت.

وأضاف أنه نفذ فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، الصالون الثقافى الشهرى بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء والمجلس القومي للسكان، ودار اللقاء حول مبادرة شيخ الأزهر "لتسكنوا إليها" وعرضها على الجمهور ومناقشتها .

وأشار إلى أنه حضر من مشيخة الازهر بشمال سيناء الشيخ خالد العيسوي مدير إدارة المتابعة بإدارة الوعظ والإرشاد ونسرين بكير محامية مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وبحراوي جاد مسئول وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف، وشيوخ وعواقل شمال سيناء وسيدات من الرائدات الاجتماعيات.

وأوضح أنه تم طرح الأفكار المختلفة ومناقشتها وتأييد ودعم المبادرة لتخفيف أعباء الزواج علي الشباب وتوعية المجتمع والأسر لتغيير بعض العادات السلبية.

كما تواصلت فى مساجد شمال سيناء فعاليات نشاط البرنامج الصيفى للطفل وتقام مجانا، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع عقب صلاة الظهر مباشرة، وتستمر حتى نهاية العطلة الصيفية.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه يشتمل البرنامج الصيفى للأطفال بالمسجد على حفظ ومراجعة ما يتيسر من القرآن الكريم بالتجويد حسب قدرات كل طفل، وتفسير جزء (عم) من كتاب المنتخب فى تفسير القرآن الكريم، والتوعية بموسوعة الدروس الأخلاقية، وتعليم بعض الآداب العامة، ودروس فى السيرة النبوية، بالإضافة إلى إصدارات سلسلة رؤية للنشء، وأعداد من مجلة الفردوس.

كما شهدت مدينة العريش فعاليات ندوات برنامج (المنبر الثابت) المشتركة بين الأزهر والأوقاف بمسجد النصر بالعريش، ومسجد المحطة ببئر العبد في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف .

وسبق واعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، مشاركة 34 مسجد من مختلف الإدارات الفرعية بمديرية أوقاف شمال سيناء بتطبيق الدروس العلمية والدعوية المنهجية بين المغرب والعشاء فى يوم الثلاثاء من كل أسبوع تحت إشراف ا أئمة المساجد.



تواصل الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بشمال سيناء