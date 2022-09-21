اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:15 ص
أكرم القصاص
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غلق 3 منشآت مخالفة والتحفظ على 262 إشغالا متنوعا بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:07 ص
غلق 3 منشآت مخالفة والتحفظ على 262 إشغالا متنوعا بحى المنتزه أول بالإسكندرية حملات حي المنتزة
الإسكندرية -فريق المحافظات

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 3 منشآت والتحفظ على 262 إشغالا متنوعا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، شارع مصطفى كامل وميدان «27» وجمال عبد الناصر وشارع الصيرفى، وأسفرت الحملات عن التحفظ على نحو« 262» حاله إشغال متنوعة، وغلق «3»منشٱت تجارية، وتمت فيها إزالة ورفع كافة الإشغالات، وتوسعة الطريق العام وفرض الانضباط.

 

 

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملات حي المنتزة
حملات حي المنتزة

 

حملات علي المخالفين بالمنتزة
حملات علي المخالفين بالمنتزة

 


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