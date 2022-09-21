غرة شهر ربيع الأول الثلاثاء 27 سبتمبر فلكيا.. والمولد النبوى الشريف 8 أكتوبر

تشير الحسابات الفلكية بأن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الأحد 29 صفر 1444 الموافق 25 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- عند الساعة 06:11 مساءً قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب عند الساعة 06:15 مساءً ما يعني استحالة رؤية القمر هذا اليوم.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها: "سيتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 12:54 بعد منتصف الليل منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئا دورة جديدة حول الأرض".

يوم الإثنين 30 صفر 1444 الموافق 26 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:14 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (06) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات واضاءته (0.5 %) وستكون رؤيته بواسطة التلسكوب أو تقنية التصوير في حال كانت الظروف الجوية مناسبة وسيغرب عند الساعة 06:45 مساءً بعد (31 دقيقة) من غروب الشمس.

وسيتبع ذلك منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية هلال القمر الجديد بسهولة بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وسيكون ذلك متحقق في اليوم التالي.

يوم الثلاثاء 01 ربيع الأول 1444 الموافق 27 سبتمبر 2022 -حسب تقويم أم القرى- ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:13 مساءً وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (14) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (20) درجة واضاءته (3.2%) وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة وسيغرب عند الساعة 07:20 مساءً بعد (1 ساعة و7 دقائق) من غروب الشمس، وبناء عليه سيوافق يوم السبت 12 ربيع الأول لعام 1444 هجريا، الموافق 8 أكتوبر 2022 المولد النبوى الشريف.

وأضاف التقرير: "علما بأن ما ذكر سابقا هو توضيح للجانب العلمي فقط وأن بداية شهر ربيع الأول ستحدد بناء على ما سيصدر عن دائرة الأهلة بالمحكمة العليا السعودية".