طقس الويك إند.. الأرصاد تكشف حالة الجو بعطلة نهاية الأسبوع وحالة البحر.. فيديو

كتب محمود راغب

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بال هيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية.

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الارتفاع يختلف من منطقة لأخرى وعلى سبيل المثال سيكون الارتفاع على القاهرة الكبرى بمعدل درجة ودرجتين، وتصل الحرارة على شمال الصعيد 36 درجة، وجنوب الصعيد تصل 39 درجة.

وأشارت إلى أن الارتفاع الطفيف الذى تشهده درجات الحرارة يكون يومى الخميس والجمعة، على أن تعاود رجات الحرارة لاعتدالها بداية من يوم السبت لتسجل القاهرة 31 درجة.

وعن حالة الطقس على السواحل الشمالية "الإسكندرية ومطروح والعلمين" ، أشار إلى أن درجات الحرارة هناك تتراوح بين 28 و 29 درجة ، وان الأجواء بصفة عامة تسمح بالتنزه والاستمتاع بالشواطئ خاصة وأن حالة البحر هناك ما بين خفيفة إلى معتدلة .

أما عن حالة الطقس على سواحل البحر الاحمر فى الغردقة وشرم الشيخ ، أشار إلى أن درجات الحرارة هناك مرتفعة نوعا ما وتسجل بين 34 و 36 درجة ، ولكن حالة البحر هناك مستقرة وتسمح التنزه والاستمتاع بالشواطئ وممارسة كافة الأنشطة البحرية.

ولفت إلى أن الأجواء بمدن القناة بورسعيد والاسماعيلية والسويس مستقرة ودرجات الحرارة بين 31 و 32 درجة ، والأجواء بصفة عامة تسمح بالاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بكافة الأنحاء.

و يشهد اليوم الأربعاء ، انخفاض فى الحرارة ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، مع وجود فرص أمطار خفيفة بنسب حدوث ضعيفة على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.