ضبط 127 بندقية آلية فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

استهدفت الداخلية الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط (1282) قطعة سلاح نارى أبرزها (127 بندقية آلية – 158 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68مسدس – 929 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170خزينة).

ونجحت الجهود فى ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى ضبط بداخلهما (11 فرد محلى – 12 بندقية ضغط هواء – 3 مسدس صوت – 5 مسدس – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1670) قطعة سلاح أبيض.