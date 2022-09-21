اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 127 بندقية آلية فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:00 ص
ضبط 127 بندقية آلية فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استهدفت الداخلية الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية على مستوى الجمهورية على مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط (1282) قطعة سلاح نارى أبرزها (127 بندقية آلية – 158 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 68مسدس – 929 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170خزينة).

 

ونجحت الجهود فى ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى ضبط بداخلهما (11 فرد محلى – 12 بندقية ضغط هواء – 3 مسدس صوت – 5 مسدس – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1670) قطعة سلاح أبيض.

 


حملات امنية

أسلحة نارية

الأجهزة الأمنية

مديريات الأمن



الموضوعات المتعلقة

ضبط 32 عاطلا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 11:18 ص

انهيار مملكة الكيف.. الداخلية تداهم تجار الصنف بحملات أمنية مكبرة.. تحريز نصف طن حشيش و47 كيلو هيروين وكوكايين.. وضبط 48 ألف حباية مزاج.. ومداهمة 5 مصحات إدمان بدون ترخيص.. وكشف قضايا مخدرات بـ53 مليون جنيه

الأحد، 18 سبتمبر 2022 01:03 م

ضبط حائزى أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية في أسيوط

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:13 م

حملة أمنية بقنا لضبط تجار وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة والمخدرات

الأحد، 18 سبتمبر 2022 12:08 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة