ضبط سيارة ربع نقل محملة بطن ونصف ممبار وكرشة فاسدة فى شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، بقيادة عيد عبد الله مدير مديرية تموين بالقليوبية، ومنال إحسان وكيل المديرية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والهايبر ماركت للتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة على جمهور المستهلكين، وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على كافة الأنشطة المختلفة.

وأوضحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم ضبط بدائرة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة، سيارة نصف نقل محملة "رئة وممبار وكرشة ودهون حيوانية"، فاسدة وذات رائحة كريهة بوزن إجمالي طن ونصف، وتم التحفظ علي السيارة والحمولة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق بها.

وفي وقت سابق أعلن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل حملة من رجال الرقابة بإدارة تموين الخانكة برئاسة مديرة الإدارة، وأسفرت عن ضبط عدد 5 مصانع تعمل بدون ترخيص، منها ضبط مصنع مخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم مصادرة 30 طن كبريتات نحاس من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع، كما تم ضبط مصنع صابون سائل بدون ترخيص، وتم التحفظ على 25 طن صابون سائل من انتاج المصنع معدة للبيع والتوزيع.