ضبط راكبين بمطار القاهرة بحوزتهما تقارير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وتأشيرات مزورة.. صور

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكب مصري بحوزته دفاتر لتقارير طبية عليها خاتم شعار الجمهورية علي بياض، وراكبة بحوزتها تاشيرات مزورة.

الحالة الأولي أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبي تقدم احد الركاب لأنهاء الإجراءات الجمركية علي حقائبة في الصالة الحمراء قامت اميرة طلبة مدير الحركة المشرف على الصالة بمبني الركاب رقم 3 بتكليف مصطفي حسن عبد العزيز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط دفترين لتقارير طبية لاحدي المستشفيات بهم عدة صفحات اصل وصورة مختومين علي "بياض" بخاتم شعار الجمهورية.

امر تامر قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي المدير العام والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

الحالة الثانية كانت أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف بتكليف مصطفي بحر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن ضبط 13 تأشيرة لدول إسبانيا وفرنسا والمانيا وكندا وجواز سفر منتهي الصلاحية بخلاف جواز سفر الراكبة قام رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بعرض المضبوطات والراكبة علي الاجهزة الأمنية بالمطار بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، وتم تحرير محضر للراكبة واحالتها للنيابة.