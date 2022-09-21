ضبط "حلوى المولد" مجهولة المصدر خلال حملة لجهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ، تم ضبط 124 شيكارة لوبيا وفول بإجمالى وزن 3.1 طن بثلاجة لحفظ المواد الغذائية ميعها بدون بيانات تفيد الصلاحية ويشتبه فى مدى صلاحيتها للاستهلاك الادمى، وضبط 60 كرتونة بإجمالى 6825 قطعة حلوى بوزن نصف طن تقريبا، بمصنع لإنتاج حلوى المولد غير مدون عليها بيانات بشأن الصلاحية والمكونات.

كما تمكنت الحملة تم ضبط 600 كم عسل جلوكوز من الخامات المستخدمة في التصنيع لعدم وجود فواتير تدل على مصدر السلعة بمصنع لإنتاج حلوى المولد، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع لمحل بقالة، كما تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر ضد المخالفين وجارى الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.