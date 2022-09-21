الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات قافلة طبية بمدرسة الشهيد عبد المنعم العديسى بوحدة العديسات بحري إدارة الطود، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال و الرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه خلال تلك القوافل الطبية يقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، أنه فى مساهمة من الإدارة العامة لطب الأسنان بالمديرية، تم تنظيم ندوات تثقيفية يومية فى الوحدات الصحى بالمحافظة للتوعية بالحفاظ على الأسنان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت إشراف الإدارة المركزية لطب الأسنان بالوزارة، وتوجيهات الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة سحر أبو الوفا مجلى مدير عام إدارة طب الأسنان بالمديرية، حيث قام أطباء الأسنان بعمل ندوات تثقيفية يومية بالوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لزيادة الوعى الصحى للمترددين على الوحدات الصحية فى كل ما يخص الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وسبل الوقاية من التهابات اللثة والترسبات الجيرية وأهمية العلاج التحفظى للأسنان والتغذية السليمة للأطفال والحوامل للحفاظ على أسنان سليمة، وغيرها من الإرشادات الوقائية بما يساعد على سلامة الصحة العامة للمواطن الأقصرى.



الكشف على العيون فى قافلة طبية بالعديسات بحرى



توعية السيدات خلال فعاليات القافلة الطبية بالعديسات



صحة الأقصر تنظم قافلة طبية بوحدة العديسات بحرى



فحص سيدة خلال فعاليات القافلة الطبية بالأقصر