شكرى: COP27 سيتبنى نهجا شاملا يضمن الانخراط الفعال فى عمل المناخ الدولى

كتب: أحمد جمعة

شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم الأربعاء، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ CAHOSCC المنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك والذي ترأسه وليام روتو رئيس كينيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية حرص في كلمته خلال الاجتماع على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الكيني على تولي مهام منسق هذه اللجنة التي تعول القارة عليها لتعزيز العمل الإفريقي حول تغير المناخ.

كما استعرض شكرى المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، موضحاً أن المؤتمر يعقد على أرض إفريقية وهو ما يتعين معه أن يعمل على معالجة الشواغل الإفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب التكيُف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصةً في إفريقيا. كما أضاف بأن مؤتمر COP27 سوف يتبنى نهجاً شاملاً يضمن الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.