شرطة هونج كونج تعتقل رجلا بتهمة إثارة الفتنة خلال وقفة تكريمية للملكة اليزابيث

وكالات

ألقت الشرطة في هونج كونج القبض على رجل أشاد بالملكة إليزابيث الثانية بأغنية أداها على آلة الهارمونيكا بالقرب من القنصلية البريطانية في هونج كونج، ووجهت له تهمة "إثارة الفتنة."

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر 43 عاما للاشتباه في "تعمده التحريض على الفتنة".

ووقف الرجل خارج القنصلية الريطانية مع عشرات آخرين جاؤوا لتقديم احترامهم للملكة، التي كانت لها سيادة في المدينة عندما كانت لا تزال مستعمرة بريطانية، قبل أن تصبح جزءا من الصين في عام 1997.

ووفقا للتقارير، فقد أدى أغنية "المجد لهونج كونج"، وهو نشيد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هونج كونج في عام 2019، بينما غنى معه حشد من الناس.

واعتقال الرجل يمثل المرة الأولى التي تتدخل فيها سلطات هونغ كونغ في تكريم السكان المحليين للملكة الراحلة المعروف باسم "السيدة الرئيسة" من قبل الكثيرين في المدينة.

وقد اصطف الآلاف من سكان هونغ كونغ أمام القنصلية في الأيام التي أعقبت وفاة الملكة اليزابيث، ووضعوا الزهور أمام جدرانها.