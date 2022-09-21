شئون خدمة المجتمع بجامعة دمياط يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد.. صور

دمياط معتز الشربيني

انعقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلستة رقم 118 اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالحميد عبدالفتاح خضر ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تناول الاجتماع مشاركة الجامعة في منتدى الجامعات المصرية الحكومية في الفترة من 22،23/9/2022 بالعين السخنة وأهمية دور الجامعات في مواجهة التغيرات المناخية وسوف تشارك الجامعة بثلاثة أبحاث عن كيفية حماية الطيور من تهديدات التغيرات المناخية بالمنطقة الساحلية، عمليات الرصد والمتابعة خلال أربعون عاما للتغيرات المناخية في ساحل دمياط نتيجة تغير المناخ، تأثير ارتفاع منسوب مياه البحر على المنطقة الساحلية بلطيم وجمصة وأهم المشاكل والحلول المقترحة.

كما وجه نائب رئيس الجامعة وكلاء الكليات بمتابعة تجهيز البيئة الداخلية للكليات لإستقبال العام الدراسى الجديد، وتفعيل دور لجنة السلامة والصحة المهنية لحمايك المنشآت.

كما ناقش المجلس مقترح كلية الفنون التطبيقية لمشروع إحياء الأثاث لإعادة تأهيل وترميم الأثاث المستعمل واعادة توزيعه علي الاكثر احتجاجا بمشروع حياة كريمة.



شئون خدمة المجتمع بجامعة دمياط يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد