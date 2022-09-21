سلطات زاباروجيا تعلن تضرر خط كهرباء فى المحطة النووية جراء قصف أوكرانى

وأضافت السلطات، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الأربعاء، أن محطة زاباروجيا النووية تعرضت لقصف أوكرانى، مشيرة إلى وقوع انفجارات على بعد 100 متر من محيط المحطة.

وأكدت السلطات تضرر خط كهرباء عالى الجهد فى المحطة دون وقوع إصابات بين موظفي المكان.

على صعيد متصل، اعتبر رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية ستحاول ارتكاب استفزازات فى وقت إجراء الاستفتاء في الجمهورية بشأن الانضمام إلى روسيا.