

وقال مارك لانجفورد ، المتحدث باسم البحرية الأمريكية ، في تصريحات له ، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية ، إن المدمرة الأمريكية " يو إس إس هيجينز " نفذت اليوم عبورا روتينيا بمضيق تايوان ، بالتعاون مع السفينة التابعة للبحرية الملكية الكندية " إتش إم سي إس فانكوفر" ".



وأضاف أن السفينتين عبرتا ممرا في المضيق فيما وراء المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية ، وهو عبور يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة".



وأشارت الشبكة إلى أن هذا يعد ثاني عبور في أقل من ثلاثة أسابيع من جانب سفينة حربية أمريكية في المنطقة، حيث عبرت السفينتان " أنتيتام وتشانسيلورسفيل " يوم 28 أغسطس الماضي.



وفي السياق ذاته أشار مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية " بنتاجون " ، في تصريحات للشبكة ، إلى أنه منذ زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان في أوائل أغسطس الماضي حدثت زيادة كبيرة في عدد السفن الحربية والغواصات الصينية حول تايوان.



ومن المتوقع ، حسب الشبكة ، أن يتسبب هذا العبور في مزيد من التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التايوانية خصوصا بعد إعلان بايدن عزم بلاده استخدام القوات للدفاع عن تايوان حال تعرضها ل"غزو صيني".