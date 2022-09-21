اليوم السابع
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سفارة اندونيسيا تحتفل بعيد الاستقلال وتحتفى بـ75 عاما على بدء العلاقات مع مصر

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 05:35 م
سفارة اندونيسيا تحتفل بعيد الاستقلال وتحتفى بـ75 عاما على بدء العلاقات مع مصر لطفى رؤوف - سفير اندونيسيا
كتبت رباب فتحى

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يستضيف لطفى رؤوف، السفير الإندونيسى بالقاهرة وزوجته السيدة تينيرى رؤوف مساء اليوم حفل استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الوطنى الإندونيسى الـ77 بمقر إقامته بحضور ممثلين عن الحكومة المصرية وأفراد البعثات الدبلوماسية العربية والآسيوية والأوروبية والأفريقية وممثلى المنظمات الدولية لدى القاهرة.

 

ويحتفى السفير خلال حفل الاستقبال بالذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

 

ويشهد حفل الاستقبال عدد من الرقصات الإندونيسية التى تعكس ثقافات بعض المناطق هناك، حيث تمتاز كل منطقة بثقافة ورقصة معينة.

 

وقال السفير الإندونيسى فى تصريحات سابقة إن مكانة إندونيسيا ومصر الإقليمية تدفع بكل قوة للعمل فى طريق تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا التى مثلت تحدى على النمو الاقتصادى بكلا البلدين من خلال العمل زيادة معدلات التبادل التجارى الثنائى، ؜مؤكدًا ضرورة العمل سويًا للوصول إلى الإمكانات الكاملة لتجارتنا الثنائية ولا يزال بإمكاننا زيادة تعاوننا إلى مستوى آخر.

 

وأكد رؤوف أن مصر تِعد أقوى اقتصاد بمنطقة الشمال الأفريقى بنسب نمو مرتفعة سجلت 2.9%؜ فى مايو الماضى وقدرات بشرية كبيرة تتجاوز 102 مليون نسمة، وفى الوقت ذاته نجد أن إندونيسيا هى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا بنسبة نمو سجلت 3.3%؜ وقدرات بشرية تتجاوز 270 مليون نسمة.

 

وأضاف أن اقتصاد البلدين يتمتع بمرونة كبيرة، الأمر الذى يجعلنا نحرص على تعزيز فرص التعاون بين مصر وإندونيسيا وصولًا للتكامل بين الجانبين.


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