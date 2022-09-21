اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رياح وسحب منخفضة وفرص أمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:38 م
رياح وسحب منخفضة وفرص أمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،  مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
- تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء 
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا .
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:00 ص

طقس الخليج .. فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:00 ص

طقس الخليج.. فرص سقوط أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار بالكويت

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:00 ص

درجات الحرارة الثلاثاء فى مصر.. طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:00 ص

طقس الخليج.. ممطر بالسعودية صحو بالإمارات وحار رطب في الكويت والبحرين

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:00 ص

درجات الحرارة اليوم الاثنين فى مصر.. طقس حار نهارا على القاهرة والدلتا

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة