رفع 191 طن قمامة بمراكز ومدن كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم شن حملات نظافة ورفع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبى عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية شوارع وميادين، بجميع المدن وقرى المراكز بالتنسيق والتعاون مع مسئولى ومشرفى قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية سيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلى وشفط الأتربة، وغيرها من المعدات، لافتاً إلى رفع إجمالى مخالفات تصل إلى نحو 191 طنا، بمراكز كفر الشيخ وقلين وفوه ومطوبس والرياض والحامول وبلطيم ومسير وسيدى غازي،وفوه، ودسوق،ـ والبرلس، ومصيف بلطيم، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين، مؤكداً متابعته المستمرة لكل القطاعات الخدمية سواء عن طريق الجولات الميدانية او تقارير رؤساء المراكز والأحياء للتأكد من مدى توفير وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه وجه بتوفير الإمكانات اللازمة وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات بصفة يومية، لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.



رفع المخلفات بالحامول



رفع القمامة



تمهيد الطرق



اعمال النظافة بدسوق