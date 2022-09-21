رئيس وزراء روسيا: نعتمد على تكنولوجيا المعلومات المحلية في ظل العقوبات

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شددّ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء على أن بلاده تعتمد على موارد التكنولوجيا الخاصة بها؛ بما في ذلك خبرة ومؤهلات المتخصصين في تكنولوجيا الملعومات، في ظل العقوبات المفروضة عليها.

وأوضح ميشوستين -حسبما نقلت عنه وكالة أنباء تاس الروسية- أن هذا هو السبيل الوحيد لسد الثغرات التي تواجهها روسيا خلال وقت قصير نسبيا.

وقال إن روسيا تعتمد بشكل أساسي على الموارد الداخلية بما في ذلك خبرة ومؤهلات المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات الخاضعين للعقوبات.

جدير بالذكر أنه منذ انذلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تعرّضت موسكو لمجموعة واسعة من الإجراءات والعقوبات الرامية إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل الحرب.