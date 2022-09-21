وبحث الجانبان خلال اللقاء الآثار السلبية لتغير المناخ وما نتج عنه من فيضانات مدمرة فى باكستان والكوارث الناجمة عن هذه الفيضانات، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الأربعاء.

كما التقى شهباز شريف مع العديد من قادة العالم وناقش معهم قضية الآثار السلبية لتغير المناخ على باكستان، بحسب الصحيفة، وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد طلب من المجتمع الدولي في وقت سابق تحويل مشاعر التضامن مع الناجين من الفيضانات في باكستان، إلى إجراءات لإعادة تأهيلهم وإعمار المناطق المتضررة.

ومن المرجح أيضا أن يسلط شهباز شريف الضوء على حالة الفيضانات في باكستان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 23 سبتمبر، وأن يناشد المجتمع الدولي تقديم دعمه لإغاثة وإعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات.

