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رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 08:48 م
رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: التضخم ما زال أعلى بكثير من 2% جيروم باول
كتب أحمد عرفة

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قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين ترتفع فوق 4,1 % لأول مرة منذ عام 2007.

وفى وقت سابق قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.

 

وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.

 

 


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