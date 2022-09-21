رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى: التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%

كتب أحمد عرفة

قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين ترتفع فوق 4,1 % لأول مرة منذ عام 2007.

وفى وقت سابق قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.

وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.