رئيس كوريا الجنوبية يدعو لرد صارم حال إجراء بيونج يانج تجربة نووية إضافية

أ.ش.أ

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، ضرورة حدوث رد دولي صارم إذا أجرت بيونج يانج تجربة نووية إضافية.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث القضية الكورية الشمالية، والتعاون بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة.

وأعرب يون وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأربعاء، عن شكره لجوتيريش على دعمه لنزع السلاح النووي "الكامل والقابل للتحقق ولا رجعة فيه" من كوريا الشمالية والجهود المبذولة لإحلال سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه .. أعرب جوتيريش، عن دعمه الكامل للأفكار الواردة في خطاب يون أمام الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة الدعم للبلدان النامية ومشاركة التقنيات الرقمية.