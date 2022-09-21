رئيس جامعة أسيوط يقرر صرف مكافأة للعاملين بمناسبة المولد النبوى

فريق المحافظات

وافق الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على صرف شهر من الراتب الأساسي مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسى الجديد، موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى، بأن القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم فى كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، مشيراً إلى أن القرار ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 500 جنيه للعمالة المثبتة وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة.

كما أوضح رئيس جامعة أسيوط أن قراره يشمل كذلك صرف مبلغ 300 جنيه لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين وعاملين باليومية ومنحة تدريبية وذلك من المتواجدين بالعمل من 1/ 7/2022 وحتى30 /9/2022.

وعلى جانب آخر، أجرى الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، زيارة تفقدية لمقر المركز الجامعى للتطوير المهني بالمبنى الإدارى، والتي رافقه فيها الدكتورة مها فخري الرئيس التنفيذي لمشروع مراكز الجامعة للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة وفاء العدوى ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة، والدكتور مينا يوسف مدير المشروع بالجامعة الأمريكية بوسط الصعيد، والدكتورة حنان الحلواني المشرف الأكاديمي للمركز والأستاذ طاهر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة غادة عز الدين مدير عام شئون المقر.

وخلال الزيارة التفقدية أشاد رئيس جامعة أسيوط بالمركز والخدمات التي يقدمها لأبناء الجامعة من دورات تدريبية وعملية وورش عمل متنوعة في مجال التخطيط المهني والتأهيل، والذي يأتي في إطار حرص الجامعة على تطوير مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لسوق العمل وإعداد خريج قادر على المنافسة على المستوى الدولي، من خلال تعزيز التعاون المشترك مع كافة الهيئات الحكومية والمجتمعية الساعية إلى نفس الهدف والذي يأتي في إطار الاستفادة من إمكانيات الجامعة وقدراتها وتكامل مراكزها ووحداتها والتي تجعلها ضمن أفضل الجامعات في التصنيف الأكاديمي الدولي.

وأشارت الدكتورة حنان الحلواني إلى أن المركز يقوم بدور فاعل في مجال التخطيط المهني للطلبة والخرجين والعمل علي سد الفجوة بين البرامج التعليمية في المرحلة الجامعية ومتطلبات سوق العمل، الذي يحتاج بعض مجالاته لمهارات إضافية سواء كانت مهارات شخصية أو وظيفية.

وأشادت الدكتورة مها فخري بدعم إدارة جامعة أسيوط للمركز منذ تبنيها لفكرة إنشاءه و تخصيص مقر متميز له و مراحل تجهيزه و الذي يمثل جني ثمار تعاون مشترك بين جامعة أسيوط و الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى تقديم دور خدمي و مجتمعي لأبناء جامعة أسيوط.