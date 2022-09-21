رئيس الوزراء يهنئ أمين عام المجلس الجديد ويوجه الشكر للسابق

كتبت هند مختار - تصوير - سليمان العطيفى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة لـ أسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، على توليه منصبه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، كما توجه بالشكر للواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه المسئولية.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.

ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و 10 أجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالايجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.