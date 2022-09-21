رئيس الوزراء يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

كتبت هند مختار

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على توطيد دعائم المنظومة الفكرية فى مصر ، مؤكدا أن منظومة الملكية الفكرية لها دور فى دفع عجلة التنمية والاقتصاد.

وشهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

ويأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، و برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.