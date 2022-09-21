رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء.

ويأتى إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.