اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:25 ص
رئيس الوزراء يشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء. 
 
ويأتى إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذى تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
 
 
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.17.50 AM
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.18.10 AM
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.18.23 AM
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.18.33 AM
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.18.51 AM
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.18.57 AM
WhatsApp Image 2022-09-21 at 10.19.25 AM

 


الملكية الفكرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة