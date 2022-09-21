اليوم السابع
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رئيس الوزراء يستعرض فيلمًا تسجيليًا عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 10:40 ص
رئيس الوزراء يستعرض فيلمًا تسجيليًا عن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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شهد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور عدد كبير من الوزراء، واستعرض رئيس الوزراء فيلمًا تسجيليًا عن الملكية الفكرية وتاريخ اهتمام مصر بالملكية الفكرية.
 
يأتي إعداد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، وكذا "رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وذلك بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (1)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (2)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (3)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (4)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (5)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (6)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (7)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (8)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (9)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (10)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (11)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (12)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (13)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (14)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (15)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (16)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (17)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (18)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (19)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (20)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (21)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (22)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (23)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (24)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (25)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (26)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (27)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (28)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (29)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (30)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (31)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (32)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (33)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (34)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (35)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (36)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (37)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (38)
 
احتفالية اطالق السرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية افتتاح المعرض (39)

الملكية الفكرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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