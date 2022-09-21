رئيس "الفيدرالى الأمريكى": أسعار النفط تراجعت رغم زيادة أسعار الطاقة بسبب الحرب

كتب أحمد عرفة

قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن أسعار النفط تراجعت بشكل كبير رغم الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، أن العودة لاستقرار الأسعار يتطلب بعض الصرامة في السياسة المالية.

وقبلها قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين ترتفع فوق 4,1 % لأول مرة منذ عام 2007.

وفى وقت سابق، قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.

وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.