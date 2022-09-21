وقال سنافي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن، على هامش فعاليات مؤتمر "الاستثمار الإقليمي العربي" والذي عقد بالعاصمة الأردنية (عمان) إن مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي ثورة حقيقية في الإعمار والتشييد والبناء مما جعلها واحة للاستثمار العربي والدولي.

وأضاف أن التجربة المصرية في البناء والتشييد التي تمر بها مصر حاليا وبتعليمات وإشراف من الرئيس السيسي تعد من أهم التجارب العربية خلال التاريخ المعاصر، مؤكدا أن العالم العربي ينظر إلى التجربة المصرية على أنها تمثل رسالة العالم العربي إلى المجتمع الدولي بأن العرب قادرون.

ولفت إلى أن العالم العربي بكافة مستوياته القيادية والحكومية والشعبية فخور بالتجربة المصرية والشركات المصرية لما قدمته من نموذج يحتذى به في عالم البناء والتشييد وكذلك لما تم تنفيذه من مشاريع عملاقة سواء في الكهرباء والمياه والطرق وكافة المجالات خلال هذه الفترة الوجيزة.

وأشار رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين إلى أن الدول العربية تقتدي بالتجربة المصرية الفريدة في هذا القطاع، مؤكدا أن الشركات المصرية تعد من أكبر الشركات العربية بما تمتلكه من خبرات وموارد بشرية يشهد لها الجميع.

ونوه إلى أن الإنجاز الذي يتفاخر به المصريون حاليا لما يتم من مشروعات عملاقة في كافة قطاعات الدولة هو ما أنجزته الشركات المصرية العريقة، موضحا أن الإنجازات التي حققتها الشركات المصرية تحققت بدعم حكومي وقرارات صائبة وداعمة من الرئيس السيسي.

وحول التعاون المصري العراقي في قطاع البناء والتشيد، كشف رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين أن التعاون المصري العراقي في قطاع البناء والتشييد قديم وتاريخي.

وأوضح أن مصر والعراق لديهما اتفاقيات مشتركة وقعت مؤخرا ومن خلال اللجنة الثنائية المشتركة بين القاهرة وبغداد لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وإعمار في العراق، مؤكدا أن انفتاح العراق على الشركات المصرية في قطاع البناء والتشييد للمساهمة في عملية إعمار العراق عقب الأحداث الإرهابية وغيرها التي مر العراق بها.

وكشف أن التجربة المصرية في التشييد والبناء ستعمم وسيتم تنفيذها في العراق بحسب الاتفاقية العراقية المصرية حيث توجد خمسة مشاريع لشركات مصرية داخل العراق، مشيدا بالتعاون المصري العراقي في هذا القطاع، مؤكدا أن الشركات المصرية ستعمل في العراق قريبا أكثر من أي شركات أجنبية أخرى.

وفي أكتوبر 2020، ووقعت مصر 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون مع العراق فى مجالات مختلفة، خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لبغداد، منها النقل والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والإعمار والصناعة والتجارة والمالية.