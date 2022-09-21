اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيسا وزراء العراق وإسبانيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 12:00 ص
رئيسا وزراء العراق وإسبانيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز أهمية تعزيز التعاون المشترك في المجال الاقتصادي.


وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن مصطفى الكاظمي التقى ببيدرو سانشيز، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 77 المنعقدة في نيويورك، حيث بحثا العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.


وأشار البيان إلى أن الجانبين استعرضا جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وأهمية توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، كما تم التأكيد على أهمية البرامج الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية، وسعيها الإيجابي لتأمين التنمية المستدامة بما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن بالعراق والمنطقة.


العراق

مصطفى الكاظمى

إسبانيا

العراق وإسبانيا



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