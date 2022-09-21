خليك واعى.. غير صحيح.. تراجع تحويلات المصريين فى الخارج.. إنفوجراف

انتشرت شائعة عن انخفاض نسبة تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن الرد هو زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 35 مليار دولار عام 2022 مقارنة بـ 31.5 مليار دولار عام 2021 وفقا لبيان وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 الصادر عن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.













وجاء خلال البيان "تحفيز الدولة لتعبئة هذه التحويلات فى قنوات ادخارية واستثمارية دافعة للنمو

وبخاصة بعد قرارات البنك المركزى لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية

- عقد اتفاقيات الشراكة للبنوك الوطنية مع شركات عالمية لتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة

- تعكف وزارة شئون الهجرة على إعداد خطة تستهدف توفير فرص للمصريين بالخارج تمكنهم من الاستثمار فى وطنهم من خلال المجالات التى يرغبونها

- العمل على البدء فى إطلاق أول تطبيق إلكترونى يتضمن كل الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية