اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 07:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

خلى بالك.. سرقة التيار الكهربائى تقودك لخلف القضبان

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:00 ص
خلى بالك.. سرقة التيار الكهربائى تقودك لخلف القضبان سرقة التيار الكهربائى_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض من المواطنين، عن العقوبة التى يواجهها من يقوم بسرقة التيار الكهربائى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.

 

ويقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائى سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.

 

 ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

وفى حال سرقة التيار الكهربائى تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

 


سرقة التيار الكهربائي

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

القانون المصرى

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة

حقك بالقانون..اعرف النفقات الواجبة للصغير على أبيه في تشريع الأحوال الشخصية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 01:00 ص

حقك بالقانون.. اعرفى أنواع التحرى عن دخل الزوج فى قضايا النفقات

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 06:30 ص

اعرف حقك بقانون الخدمة المدنية.. للموظف إجازة سنوية بأجر كامل

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:00 م

"لو حد هددك وحاول يبتزك".. إزاى تاخد حقك بالقانون؟

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:00 ص

حقك بالقانون.. المستندات المطلوبة لحصول الحاضنة على الولاية التعليمية

الإثنين، 08 أغسطس 2022 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة