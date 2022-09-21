ختام الدورة التوعوية والتدريبية بالتعاون مع فرع منظمة خريجى الأزهر ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

شهد اللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بنى سويف، ختام فعاليات الدورة التثقيفية والتوعوية التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، لتدريب الفتيات بقرى مركز ببا ،على دورة "نور البيان"، ضمن خطة عمل لجنة التنمية المستدامة.

سلم السكرتير العام شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد 31 متدربة من جزيرة القفاعي مركز ببا، ممن تم تدريبهن على مدار أسبوعين على دورة"نور البيان"لتعليم الأطفال القراءة والتهجي، بالتعاون والتنسيق بين فرع المنظمة وأكاديمية القائد، وقد قام بتدريب الفتيات كل من :الدكتور مصطفى عشري، عبد الله الكومي، بالإضافة إلى استعراض 10 نماذج لمنتجات ملابس قام بتفصيلها عدد من السيدات اللائي تم تدريبهن عليها تحت إشراف مديرية القوى العاملة.

وأعرب السكرتير العام عن تقديره للقائمين على فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف وأكاديمية القائد, على جهودهما في الإعداد والتنفيذ لهذه الدورة،والتي تأتي ضمن جهود لجنة التنمية المستدامة للنهوض بالقري المستهدفة، والتي تركز محاورها على أهمية رفع الوعي وبناء الشخصية المصرية المتكاملة والتمكين الاقتصادي واستغلال الميزات التنافسية بتلك القرى والعمل على تدعيم التواصل مع الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على أهالي تلك القرى.

كما أكد"مسعود"، على أهمية عنصر الاستدامة من خلال توسيع أعداد المتدربات وقيام المتدربين بتدريب أفراد آخرين،مع تكليف رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من التضامن والقوى العاملة لإعادة تشغيل أحد مراكز التدريب بقرية الفقاعي _تابع للهلال الأحمر_ للاستفادة منه في جانب تدريب السيدات والفتيات على الحرف والمهن المختلفة، وتوفير كافة المستلزمات من الخامات والأدوات والمعدات للعناصر المتميزة لبدء مشروعات صغيرة تدر عليهم دخلاً يوفر حياة كريمة لهم ولذويهم .

من جهتها أشارت مسؤول الفرع ببني سويف، هالة سيد، إلى التعاون المثمر بين أجهزة المحافظة وأعضاء المنظمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، متوجهة بالشكر للأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة التي بذلت جهدا في الإعداد والتنفيذ للدورة التي تأتي في إطار خطة المحافظة في مجال تعزيز مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ خطط المحافظة التنموية والخدمية.