خال محمد صلاح رئيسا لمركز شباب القرية بالتزكية وشقيق اللاعب ينافس على مقعد

الغربية مصطفى عادل

حصد عبد العزيز البمبي خال اللاعب الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر ، مقعد رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج مركز بسيون، بالتزكية بعدما أغلق باب الترشح في الانتخابات، ولم يتقدم أحد غيره للمنافسة على مقعد الرئيس، حيث ستجري الانتخابات في 16 أكتوبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد.

كان خال اللاعب قد فاز في الدورة الماضية بمقعد رئيس مجلس الإدارة، بعدما حصد أغلبية أصوات أعضاء الجمعية العمومية.

وتضم قائمة خال محمد صلاح والتي تنافس على مقاعد مجلس الإدارة كلا من غمري السعدني نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي، جمال شتيه أمين صندوق، وعلي مقعد تحت السن نصر صلاح شقيق اللاعب محمد صلاح، وتضم القائمة أيضا أحمد خضر، محمد البهنسي، أحمد بلال، محمد عطا.