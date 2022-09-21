حياة كريمة تدعم شبكات الصرف فى إسنا بإجمالى مليار و650 مليون جنيه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجاحات كبرى ومشروعات قومية تاريخية فى قطاع الصرف الصحى وشبكات المياه، تقدمها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك للمساهمة فى تغيير حياة أهالى 27 قرية تضم 171 كفرا وعزبة ونجع بإجمالى 467 ألف مواطن بمركز ومدينة إسنا.

وفى هذا الصدد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن تخصيص مبلغ يتجاوز مليار و650 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمركز إسنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يتم تنفيذها بمركزى إسنا وأرمنت بالأقصر، لتحسين الخدمات لأكثر من 600 ألف نسمة من سكان المركزين، حيث يتابع بصورة أسبوعية انتظام العمل بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بقرى المركز ضمن المبادرة، حيث تفقد المحافظ محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية موقعها بقرية زرنيخ لخدمة قري شرق إسنا، وذلك بتكلفة إجمالية لتنفيذ مشروع الصرف بقري الشرق تتجاوز 750 مليون جنيه.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إن محطة معالجة الحلة والدير الثلاثية موقعها بقرية زرنيخ أن المحطة تبلغ طاقتها 15/25 الف متر مكعب فى اليوم، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها إلى 85%، مشيراً إلى أن المحطة تخدم أكثر من 300 ألف مواطن من سكان 7 قرى بإسنا، وهى:- (الكلابية وزرنيخ والحلة والحليلة والحميدات والهنادي بالإضافة إلي قرية الدير أكبر قرى إسنا).



العمل فى إنشاءات محطات الصرف والمياه



جانب من العمل فى مشروعات الصرف الصحى



جانب من حفر الصرف الصحى بإسنا



العمال فى مشروعات الصرف الصحى



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بإسنا



المحافظ يتابع مشروع الصرف الصحى بالكلابية



تطوير محطات الصرف الصحى باسنا



جانب من انشاءات محطات الصرف بالاقصر



جولات مكوكية على مشروعات الصرف الصحى



دعم كبير للصرف الصحى جنوب الأقصر



شرح تفاصيل مشروعات الصرف الصحى لمحافظ الأقصر



محافظ الأقصر يتابع محطات الصرف بإسنا



انفوجراف صرف صحي اسنا



محطات المياه والصرف الصحى بإسنا



متابعة مشروعات الصرف الصحى بإسنا