اليوم السابع
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الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:26 م
أكرم القصاص
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حملة توعية من صندوق مكافحة الإدمان لتعريف المواطنين بأهدافها

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 11:11 م
حملة توعية من صندوق مكافحة الإدمان لتعريف المواطنين بأهدافها الحملة
فريق المحافظات

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قام فريق من شباب صندوق مكافحة الإدمان بمحافظة الدقهلية، بجولة داخل شوارع مدينة المنصورة لتعريف المواطنين بأهداف الحملة التي أطلقتها الدولة المصرية للحد من إنتشار الإدمان ومساعدة الراغبين في العلاج وتوعية المواطنين من مخاطر الإدمان. 
 
وقامت وحدة مكافحة الإدمان بجولة داخل شوارع مدينة المنصورة، بعمل توعية للمارة  بالشوارع والمحلات، وكذلك المواصلات العامة، وتوزيع منشورات تهدف التعريف بأهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالدقهلية. 
 
وشارك عدد من الشباب المشاركين في الحملة في توعيه المواطنين  بالشوارع والمحلات والمواصلات العامة ، في اطار التوعية بأنشطه مختلفه ، ومتنوعه بالمدن ، وتعريف المُستهدفين، وكيفية وصول المواطن للحملة عند طلب المساعدة وذلك عن طريق التواصل والإتصال بالخط الساخن 16023للعلاج بالمجان وفي سريه تامة، وذلك بالتعاون مع إدارة شئون المرأة بمحافظة الدقهلية.
 
الحملة
الحملة

إحدى مسئولى الحملة
إحدى مسئولى الحملة

تعريف المواطنين بالحملة
تعريف المواطنين بالحملة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

أحد أعضاء الحملة
أحد أعضاء الحملة

جانب أخر من الحملة
جانب أخر من الحملة
 
 

صندوق مكافحة الإدمان

علاج حالات الإدمان

الدقهلية

محافظة الدقهلية

إدارة شئون المرأه



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