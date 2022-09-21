اليوم السابع
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حكاية "مى" من الشرقية فى تنظيم أسرتها: قررت الاكتفاء بطفلين فقط

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 01:32 م
حكاية "مى" من الشرقية فى تنظيم أسرتها: قررت الاكتفاء بطفلين فقط مى من الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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"اخترت الاكتفاء بطفلين فقط، لظروفى الاقتصادية والاجتماعية، ورفض تكرار تجربة الوالدين" هذه الكلمات تلخص رؤية إحدى السيدات بمحافظة الشرقية لتنظيم الأسرة، والتى روت حكايتها لـ "اليوم السابع".

وتقول مي السيد، عمرها 34 عاما، حاصلة على الثانوية الأزهرية، إنها عاشت ظروفا صعبة بعد وفاة والدها وكان عدد أسرتها كبيرا، وكافحت والدتها لتربيتهم، وأنها عندما تزوجت كان هدفها تنظيم أسرتها وعدم تكرار تجربة الوالدين بكثرة الإنجاب بدون تنظيم أو بحسب المقدرة المادية.
 
وتضيف: تزوجت قبل 10 سنوات، وزوجي يعمل سائقا، وكنت حريصة من الحمل الأول على التنظيم، وتوجهت للوحدة الصحية بغزالة عقب ولادة نجلى زياد وتعرفت على وسائل تنظيم الحمل من الرائدة الريفية، وفحصتنى الطبيبة وقررت الوسيلة المناسبة.
 
وتكمل: استمريت على وسيلة التنظيم بعد الحمل الأول لنحو 4 سنوات، وابني كبر وأخذ حقه من الرعاية والرضاعة الطبيعية، وأنجبت طفلتى الثانية ملك بعدها الآن عمرها 4.5 سنوات.
 
وأكدت أنها حريصة على الاكتفاء بالطفلين، لكى تستطيع تربيتهما وتعليمهما بشكل جيد، لافتة إلى أنها لم تستكمل تعليمها الجامعى بسبب ظروفها المادية وهى لا تحب تكرار نفس التجربة التى عاشتها هى وأشقاؤها بسبب كثرة الإنجاب.
 

الشرقية

تنظيم الاسرة بالشرقية

دور الرائدة الريفية

اخبار الشرقية



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